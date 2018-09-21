2018-09-21T10:29:26+03:00
Общество

Смерть президента Вьетнама: посольство РФ выразило соболезнования

Ранее в пятницу стало известно о смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Вьетнама Чан Дай КуангПрезидент Вьетнама Чан Дай КуангФото: REUTERS
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В пятницу, 21 сентября, на смерть президента Вьетнама Чан Дай Куанга отреагировало посольство РФ в этой социалистической республике. Так, российские дипломаты выразили соболезнования в связи с кончиной политика.

«Выражаем свои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Чан Дай Куанга», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российского дипломатического представительства во «ВКонтакте».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Чан Дай Куанг скончался в пятницу, 21 сентября, в 10:05 по местному времени (06:05 мск). Политик умер в возрасте 61 года в Центральном военном госпитале №108 в Ханое. Как выяснилось, вьетнамский лидер несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. При этом его лечением занимались как местные, так и зарубежные специалисты, однако глава государства так и не смог поправиться.

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