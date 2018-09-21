Спутник TESS обнаружил в космосе два аналога Земли

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-21T11:00:51+03:00

Спутник TESS обнаружил в космосе две экзопланеты Фото: REUTERS

Спутник NASA за два дня нашел две новые планеты

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Аппарат TESS, принадлежащий NASA, обнаружил в космосе две планеты. Оба небесных тела максимально похожи на Землю.

Космический аппарат был создан для поиска и изучения планет. Исследование проводится за пределами Солнечной системы.

К работе TESS приступил в этом году и сразу обнаружил несколько новых экзопланет.

Одно из последних открытий позволило предположить, что в космосе есть другие планеты, схожие по условиям с теми, что присутствуют на Земле.

Одна из открытых спутником экзопланет немного больше Земли. Она вращается с периодом 11 часов вокруг LHS 3844 – это карликовая звезда класса М.

Чтобы добраться от Земли до экзопланеты понадобится 49 световых лет.

Исследователи нарекли планету «горячая Земля», сообщается в официальном аккаунте Twitter, который рассказывает о работе спутника.

Вторая планета, которую обнаружил TESS 19 сентября назвали «супер-Земля» из-за ее огромных размеров. Экзопланета находится на расстоянии 60 световых лет от нашей планеты.

Ее удалось зафиксировать возле звезды Пи созвездия Столовая гора 19, сообщает сайт телеканала «Звезда».