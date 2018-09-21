«Играть с огнем глупо»: Рябков заявил, что США никогда не смогут диктовать РФ условия с помощью санкций

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-21T11:14:20+03:00

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал очередные санкции, введенные США в отношении нашей страны.

В частности, он выразил мнение о том, что в Соединенных Штатах введение ограничений «превратилось в некую национальную забаву». При этом дипломат отметил, что в последнее время даже заметен «азарт, охвативший американских политиков».

Кроме того, замминистра заверил, что США никогда не смогут диктовать условия России с помощью санкций. «Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться», - приводит слова Рябкова сайт МИД РФ.

Также Сергей Рябков призвал Вашингтон «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность» и прекратить «играть с огнем». «Ведь это может стать опасным», - добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 20 сентября, Госдеп США расширил санкционный список. Так, американский «черный список» пополнили 33 российских компании и физических лица.