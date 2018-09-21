СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-21T11:29:24+03:00

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Он передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также правительству и всему народу социалистической республики.

В своем послании, направленном генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, глава нашего государства отметил «политическую мудрость и дальновидность» вьетнамского лидера, а также его «умение вникнуть в суть самых сложных вопросов». Как заметил Путин, Чан Дай Куанг «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет».

Также президент РФ подчеркнул, что его вьетнамский коллега «многое сделал для укрепления национальной безопасности своей страны и для отстаивания ее интересов на мировой арене».

«Глава российского государства также высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Чан Дай Куанг скончался в пятницу, 21 сентября, в 10:05 по местному времени (06:05 мск). Ему был 61 год.