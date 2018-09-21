2018-09-21T11:48:23+03:00
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии «Михайловского Промжилстройбанка» и «Гранд Инвест Банка»

Обе кредитные организации ранее приняли решение о прекращении своей деятельности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 сентября, ЦБ РФ аннулировал лицензии у «Михайловского Промжилстройбанка», зарегистрированного в городе Михайловка Волгоградской области, который по величине активов занимал 458-е место в банковской системе страны, а также у «Гранд Инвест Банка» (335-е место).

Регулятор удовлетворил ходатайства кредитных организаций, уполномоченные органы которых ранее приняли решение о прекращении деятельности, сообщает сайт Центробанка.

Стоит отметить, что, по сведениям Банка России, оба финансовых учреждения располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций. А в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер экс-премьер Украины Виталий Масол
ФАС не одобрила предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин
Петр Порошенко лишился звания почетного гражданина Вероны
Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе
В Греции жертвами лихорадки Западного Нила стали 27 человек
«Альтернатива алкоголю - спорт»: эксперт прокомментировал рост числа непьющих россиян
Модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе
МИД ФРГ приветствовал договоренности о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе
Хантсман: Россия и США ведут закулисную работу по Сирии
В Хакасии предложили разделить полномочия главы республики и председателя правительства
Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету
В правительстве решили повысить МРОТ в стране до 11280 рублей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама