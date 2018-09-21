ЦБ аннулировал лицензии «Михайловского Промжилстройбанка» и «Гранд Инвест Банка»

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-21T11:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 сентября, ЦБ РФ аннулировал лицензии у «Михайловского Промжилстройбанка», зарегистрированного в городе Михайловка Волгоградской области, который по величине активов занимал 458-е место в банковской системе страны, а также у «Гранд Инвест Банка» (335-е место).

Регулятор удовлетворил ходатайства кредитных организаций, уполномоченные органы которых ранее приняли решение о прекращении деятельности, сообщает сайт Центробанка.

Стоит отметить, что, по сведениям Банка России, оба финансовых учреждения располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций. А в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.