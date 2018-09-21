В Хакасии предложили разделить полномочия главы республики и председателя правительства

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-21T11:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Хакасия - один из субъектов РФ, в которых в ближайшее воскресенье состоится второй тур выборов главы региона. Предвыборные дебаты, которые транслировались по местному телевидению, завершились настоящей политической сенсацией. Один из кандидатов, действующий глава республики Виктор Зимин предложил реформировать в регионе систему государственного управления.

На текущий момент посты главы республики и председателя Правительства Хакасии возглавляет один человек. Однако Зимин предлагает разделить эти полномочия. Глава региона в таком случае продолжит осуществлять общее управление Хакасией и будет представлять республики в федеральном центре. А председатель местного правительства (его должен выбирать хакасский парламент) будет плотно заниматься вопросами экономики и внутренней политики.

Сегодня Виктор Зимин обсудил этот вопрос с Председателем Верховного Совета Республики Хакасия Владимиром Штыгашевым.

- Считаю, что сегодня они очень нужны нашей республике и населению, поскольку происходящие процессы ярко демонстрируют общественный запрос на политические перемены и кадровое обновление, - заявил Зимин. - Необходимо появление новых, молодых, трудолюбивых людей, профессиональных управленцев, искренних патриотов Хакасии. В том числе, в правительстве. В том числе, в кресле его председателя. При этом убежден, что процедурой, максимально обеспечивающей интересы населения, станет избрание председателя правительства депутатами Верховного Совета.

Штыгашев в свою очередь отметил, что подобный опыт неплохо зарекомендовал себя во многих российских регионах. В том числе в соседнем с Хакасией Красноярском крае.

- Именно такой подход может помочь обеспечить преемственность власти и избежать политических потрясений и риска прихода к руководству республики непрофессиональных, случайных людей, - сказал глава парламента Хакасии. - Полностью поддерживаю вас по поводу необходимости помочь появиться новому поколению профессионалов. Именно такие люди сегодня успешно двигают вперед многие российские регионы - от Калининградской области до Ненецкого автономного округа. А еще лучше, чтобы энергия молодых политиков шла в унисон с политическим опытом и мудростью старшего поколения.

«Зимин уловил запрос на перемены и кадровое обновление, - пишет популярный политический телеграм-канал «Незыгарь». - Он фактически предложил местным элитам и избирателям плавный путь перемен».

Считает, что этот ход серьезно повлияет на результаты второго тура выборов главы республики, в который вышли два кандидата - Виктор Зимин и 30-летний Валентин Коновалов, который представляет КПРФ. Выборы состоятся в воскресенье, 23 сентября.