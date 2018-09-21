2018-09-21T12:02:07+03:00
Политика

Хантсман: Россия и США ведут закулисную работу по Сирии

По мнению американского посла в РФ, это делается для того, чтобы положить конец насилию и продвинуться на пути политического урегулирования
Екатерина БОЛГОВА
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Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
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Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что США и РФ ведут "закулисную" работу по Сирии. По его словам, это делается, чтобы положить конец насилию и продвинуться на пути политического урегулирования в этом регионе.

"Конечно, наше сотрудничество по Сирии. Мы ведём работу, которая идёт за кулисами, чтобы удостовериться в том, что мы сможем положить конец насилию и в конце концов продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске", — сказал Хантсман в ходе выступления на инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России.

Он отметил, что прогресс по сирийскому урегулированию будет соразмерен тому, "насколько эффективно мы вместе сможем разрешать вопросы", передает ТАСС.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что Соединенные Штаты помогали боевикам в Сирии для свержения власти этой страны. Отмечалось, что террористов «прикрывали» представителями отрядов умеренной оппозиции.

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