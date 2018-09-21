МИД ФРГ приветствовал договоренности о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-21T12:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в пятницу, 21 сентября, в Берлине после переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, приветствовал создание демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, о котором в минувший 17 сентября договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом дипломат отметил важность достигнутого соглашения. По его мнению, договоренности о буферной зоне в Идлибе могут помочь избежать катастрофы. «Турции удалось согласовать с Россией демилитаризованную зону. Это чрезвычайно важно. Это является одной из предпосылок для того, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу», - приводит слова Мааса ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджепа Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Именно в ходе той встречи стороны договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.