2018-09-21T12:15:26+03:00
Авто

Модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе

Стартовало производство серийного внедорожника, модели 2019 года
Ася РОМАНЧУК
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Стартовало производство нового УАЗ "Патриот" Фото: Ульяновский Автомобильный Завод, ВконтактеСтартовало производство нового УАЗ "Патриот" Фото: Ульяновский Автомобильный Завод, Вконтакте
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На Ульяновском автомобильном заводе запустили в производство обновленный УАЗ «Патриот». Машина будет собраться в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». В продажу автомобили поступят в 2019 году.

Изменения коснулись как внешнего вида авто, так и ходовых частей, узлов и агрегатов.

Например, машина получила новый модифицированный двигатель ZMZ-Pro, а в 2,7-литровом бензиновом двигателе заменили поршни, выпускной коллектор и клапаны с повышенной термоустойчивостью.

Мотор стал мощнее, 135 лошадиных сил заменили на 150, а еще «Патриот» получил новое рулевое управление и передний мост с поворотными кулаками и дополнительным рулевым демпфером. Изменение снизило радиус разворота на 80 сантиметров, что повысило маневренность автомобиля, новая подвеска снабжена задним стабилизатором поперечной устойчивости.

На заводе сообщают, что все комплектации автомобилей можно будет дополнять пакетом «Экспедиция» - это два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины, сообщает сайт телеканала «Звезда».

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