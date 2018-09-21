«Альтернатива алкоголю - спорт»: эксперт прокомментировал рост числа непьющих россиян

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-21T12:37:08+03:00

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Руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые свидетельствуют о снижении уровня потребления алкоголя в нашей стране. Напомним, в ходе опроса 40% россиян заявили, что совсем не пьют спиртное.

Так, эксперт назвал «альтернативой алкоголю» спорт и призвал всех беречь свое здоровье.

- Я считаю, что самый правильный и эффективный, как вы назвали, допинг – альтернатива алкоголю – спорт. Мы видим, что спорт становится более доступным, что может показывать нам динамику улучшения ситуации в сфере потребления алкоголя. И в этом плане нужно понимать, что важны те шаги, которые государство делает в сфере пропаганды здорового образа жизни, продвижения норм здорового образа жизни в массы и в первую очередь – развитие спорта в шаговой доступности, является максимально эффективными. И в этом плане нужно эту практику наращивать и делать ее более доступной для наших граждан.

Мы сегодня видим, что благодаря социологии ВЦИОМ более 40% граждан не употребляют алкогольную продукцию. Это хороший показатель. Но есть вторая сторона – объем потребления алкоголя. И с теми, кто потребляет, нужно работать более профессионально, более качественно и эффектно, - сказал Хамзаев.

Также специалист заверил, что безопасных доз алкоголя нет. Между тем, согласно данным опроса ВЦИОМ, 39% респондентов придерживаются противоположного мнения.

- Обязательно надо сказать, что безопасных доз алкоголя нет. Алкоголь даже в самых маленьких его проявлениях, безусловно, вреден и опасен для организма. И в этом плане, когда мы видим, что происходит своего рода трансформация с точки зрения восприятия, может ли быть безопасная доза, конечно, мы понимаем, что алкогольный лоббизм тоже не сидит на месте. И в этом плане продвижение таких квазидействий является именно тот эффект, который мы видим в данных статистики. И здесь важно было бы говорить о том, что нужны более качественные механизмы донесения, открытая, правдивая информация для наших граждан, что алкоголь опасен, нужно беречь свое здоровье и заниматься спортом, - заявил собеседник Радио «Комсомольская правда».