2018-09-21T12:52:30+03:00
Политика

Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе

В Киеве считают, что документ якобы был фундаментально нарушен Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 21 сентября, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев направил Москве ноту о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который был подписан в 1997 году.

При этом дипломат подчеркнул, что власти незалежной решили не продлевать срок действия документа из-за того, что он якобы был фундаментально нарушен нашей страной. Как заметил украинский министр, в направленной Москве ноте перечислены «все нарушения России».

«Сегодня мы передали, как и говорили ранее, соответствующую ноту России. Это очень важный момент, так как в этой ноте очень детально аргументируются все нарушения России», - приводит слова Климкина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября Украина разорвала договор о дружбе с Россией. Соответствующий указ подписал президент незалежной Петр Порошенко. Таким образом, Киев официально отказался защищать права русского меньшинства.

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