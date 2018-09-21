ФАС не одобрила предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не одобрила предложение Минсельхоза ограничить государственные закупки иностранных вин.
"Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров", - заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.
Она отметила, что что отсутствие конкуренции не стимулирует производителей улучшать свою продукцию.
"Запретительные меры для одних участников рынка не могут способствовать развитию других, в рассматриваемом случае - отечественных производителей", - добавила представитель ФАС.
Она также напомнила, что в России функционируют другие законодательные меры поддержки российских производителей, передает ТАСС.
Напомним, 12 сентября стало известно, что Минсельхоз выступил с инициативой ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.