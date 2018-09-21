ФАС не одобрила предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-21T13:06:44+03:00

В ведомстве считают, что отсутствие конкуренции не стимулирует производителей совершенствовать свою продукцию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не одобрила предложение Минсельхоза ограничить государственные закупки иностранных вин.

"Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров", - заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.

Она отметила, что что отсутствие конкуренции не стимулирует производителей улучшать свою продукцию.

"Запретительные меры для одних участников рынка не могут способствовать развитию других, в рассматриваемом случае - отечественных производителей", - добавила представитель ФАС.

Она также напомнила, что в России функционируют другие законодательные меры поддержки российских производителей, передает ТАСС.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Минсельхоз выступил с инициативой ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.