2018-09-21T13:19:14+03:00
Общество

В США на свободу отпустили мужчину, отсидевшего 27 лет за чужое преступление

Мужчина не намерен требовать компенсацию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Валентино Диксон провел за решеткой 27 лет.Валентино Диксон провел за решеткой 27 лет.Фото: YouTube
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В Америке из тюрьмы выпустили мужчину, который провел за решеткой 27 лет. Особенность этой истории заключается в том, что Валентино Диксона отбывал наказание за преступление, которого не совершал. Суд приговорил его к тюремному сроку по ошибке.

Почти три десятилетия назад Диксон отправился на вечеринку, где под вечер завязалась потасовка. Мужчина не стал принимать участие в конфликте и уехал. Позже он узнал, что в тот день погиб подросток. А еще позже от знакомых ему стало известно, что его разыскивает полиция.

Спустя некоторое время стражи порядка приехали домой к Диксону и арестовали его. Суд приговорил его к 39 годам тюрьмы. И уже когда мужчина отсидел две трети срока, нашлись волонтеры, студенты с юридического факультета, которые вновь занялись расследованием его дела.

В результате, юным правозащитникам удалось установить личность настоящего убийцы, который, к слову, также отбывает наказание в тюрьме, но за другое преступление. Вскоре он признался, что действительно убил подростка 27 лет назад. Тогда судом было принято решение отпустить Валентино Диксона на свободу.

За время проведенное в заключении у мужчины выросла дочь и родились двое внуков, передает сайт «Свободная пресса».

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