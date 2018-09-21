СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-21T14:52:40+03:00

О том, что умер экс-премьер Украины Виталий Масол, сообщил замглавы Черниговского областного совета Арсен Дидур

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В пятницу, 21 сентября, появилась информация о том, что умер экс-премьер Украины Виталий Масол. Как стало известно, он скончался в возрасте 89 лет.

Печальную новость сообщил замглавы Черниговского областного совета Арсен Дидур. При этом он выразил соболезнования родным и близким усопшего. Также он назвал покойного «мудрым, высокопрофессиональным и щедрым душой человеком». «Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память», - написал Дидур на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Виталий Масол дважды возглавлял украинское правительство. Так, 10 июля 1987 года он был назначен председателем совета министров Украинской ССР и работал в этой должности до октября 1990 года.

После этого, в том же 1990 году, он был избран народным депутатом Украины и сосредоточился на работе в парламенте.

А 16 июня 1994 года Масол по представлению президента незалежной Леонида Кравчука был утвержден на пост премьер-министра страны. Однако в марте 1995 года политик подал в отставку.