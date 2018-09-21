2018-09-21T13:20:37+03:00
Общество

Общественное движение "СтопХам" будет ликвидировано по решению суда

Такое решение принял Мосгорсуд по требованию министерства юстиции
Екатерина БОЛГОВА
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Активисты движения "СтопХам" клеят стикеры на автомобили, припаркованные с нарушениям правил дорожного движенияАктивисты движения "СтопХам" клеят стикеры на автомобили, припаркованные с нарушениям правил дорожного движенияФото: Евгения ГУСЕВА
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Общественное движение "СтопХам" будет ликвидировано — такое решение принял Московский городской суд по требованию министерства юстиции.

В ближайшее время движение исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом в течение месяца решение Мосгорсуда может быть обжаловано, передает РИА Новости.

Напомним, общественное движение "СтопХам" с 2010 году борется с беспорядком на дорогах и несоблюдением ПДД. Активисты в Москве, Санк-Петербруге и других городах находят автомобили, припаркованные неправильно, и наклеивают на лобовые стекла специальные стикеры, а также снимают на видео реакцию автолюбителей. Одним из громких инцидентов стал конфликт представителя движения с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.

Мосгорсуд в марте 2016 году уже принимал решение о ликвидации движения, но позже Верховный суд отменил это решение. Через некоторое время Минюст решил повторно ликвидировать "СтопХам".

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