На юге Москве произошло массовое ДТП
В пятницу, 21 сентября, на юге Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Авария на улице Днепропетровской в Москве.Столкнулись Мерседес и Хонда
Как сообщили очевидцы, инцидент случился на улице Днепропетровской. Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Honda, которых затем отбросило на припаркованные поблизости машины. На место происшествия оперативно прибыли представители экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в столице пассажирский автобус врезался в дерево из-за обморока водителя. Машина вылетела с проезжей части, никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие на место инцидента медики оказали водителю первую помощь на месте.
Также в четверг, 20 сентября, на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска после ДТП загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал, все они успели выбраться из горящей машины.