На юге Москве произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-21T13:39:58+03:00

Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Honda, которых затем отбросило на припаркованные машины [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 сентября, на юге Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669860" frameborder="0"></iframe> Авария на улице Днепропетровской в Москве.Столкнулись Мерседес и Хонда

Как сообщили очевидцы, инцидент случился на улице Днепропетровской. Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Honda, которых затем отбросило на припаркованные поблизости машины. На место происшествия оперативно прибыли представители экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в столице пассажирский автобус врезался в дерево из-за обморока водителя. Машина вылетела с проезжей части, никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие на место инцидента медики оказали водителю первую помощь на месте.

Также в четверг, 20 сентября, на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска после ДТП загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал, все они успели выбраться из горящей машины.