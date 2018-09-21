2018-09-21T13:39:58+03:00
Происшествия

На юге Москве произошло массовое ДТП

Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Honda, которых затем отбросило на припаркованные машины [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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На улице Днепропетровской в Москве произошла массовая аварияНа улице Днепропетровской в Москве произошла массовая аварияФото: Архив "КП"
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В пятницу, 21 сентября, на юге Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Авария на улице Днепропетровской в Москве.Столкнулись Мерседес и Хонда

Как сообщили очевидцы, инцидент случился на улице Днепропетровской. Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Honda, которых затем отбросило на припаркованные поблизости машины. На место происшествия оперативно прибыли представители экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в столице пассажирский автобус врезался в дерево из-за обморока водителя. Машина вылетела с проезжей части, никто из пассажиров не пострадал. Прибывшие на место инцидента медики оказали водителю первую помощь на месте.

Также в четверг, 20 сентября, на 41 километре трассы М-2 «Крым» в районе Подольска после ДТП загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал, все они успели выбраться из горящей машины.

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