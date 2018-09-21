ФАС оштрафовала операторов "большой четверки" по делу о национальном роуминге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "большую четверку" мобильных операторов ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) по делу о национальном роуминге. Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
"Штрафы на операторов связи наложены — в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого", — сказал Голомолзин.
Он отметил, что размер штрафов по делу о внутрисетевом роуминге будет известен позже, передает ТАСС.
Напомним, что в России функционируют несколько разновидностей роуминга: национальный, внутрисетевой и в Крыму. Летом 2017 года ФАС предупредила "большую четверку" операторов о необоснованности высоких цен на внутрисетевой роуминг,. В августе текущего года компании выполнили требования ведомства.
Отмена национального роуминга была произведена быстрее. В августе прошлого года ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, нарушения устранили в марте.