ФАС оштрафовала операторов "большой четверки" по делу о национальном роуминге

СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-21T14:01:59+03:00

ФАС оштрафовала "большую четверку" операторов по делу о роуминге Фото: REUTERS

Размер штрафов по делу о внутрисетевом роуминге будет известен позже

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "большую четверку" мобильных операторов ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) по делу о национальном роуминге. Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Штрафы на операторов связи наложены — в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого", — сказал Голомолзин.

Он отметил, что размер штрафов по делу о внутрисетевом роуминге будет известен позже, передает ТАСС.

Напомним, что в России функционируют несколько разновидностей роуминга: национальный, внутрисетевой и в Крыму. Летом 2017 года ФАС предупредила "большую четверку" операторов о необоснованности высоких цен на внутрисетевой роуминг,. В августе текущего года компании выполнили требования ведомства.

Отмена национального роуминга была произведена быстрее. В августе прошлого года ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, нарушения устранили в марте.