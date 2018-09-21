2018-09-21T14:01:59+03:00
Экономика

ФАС оштрафовала операторов "большой четверки" по делу о национальном роуминге

Размер штрафов по делу о внутрисетевом роуминге будет известен позже
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФАС оштрафовала "большую четверку" операторов по делу о роумингеФАС оштрафовала "большую четверку" операторов по делу о роумингеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "большую четверку" мобильных операторов ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) по делу о национальном роуминге. Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Штрафы на операторов связи наложены — в сумме порядка 750 тысяч рублей на каждого", — сказал Голомолзин.

Он отметил, что размер штрафов по делу о внутрисетевом роуминге будет известен позже, передает ТАСС.

Напомним, что в России функционируют несколько разновидностей роуминга: национальный, внутрисетевой и в Крыму. Летом 2017 года ФАС предупредила "большую четверку" операторов о необоснованности высоких цен на внутрисетевой роуминг,. В августе текущего года компании выполнили требования ведомства.

Отмена национального роуминга была произведена быстрее. В августе прошлого года ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, нарушения устранили в марте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий
Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе
Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США
Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции
Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
На юге Москве произошло массовое ДТП
22 человека погибли во время оползня на Филиппинах
Общественное движение "СтопХам" будет ликвидировано по решению суда
В США на свободу отпустили мужчину, отсидевшего 27 лет за чужое преступление
Умер экс-премьер Украины Виталий Масол
ФАС не одобрила предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин
Петр Порошенко лишился звания почетного гражданина Вероны
Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе
В Греции жертвами лихорадки Западного Нила стали 27 человек
«Альтернатива алкоголю - спорт»: эксперт прокомментировал рост числа непьющих россиян
Модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе
МИД ФРГ приветствовал договоренности о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе
Хантсман: Россия и США ведут закулисную работу по Сирии
В Хакасии предложили разделить полномочия главы республики и председателя правительства
ЦБ аннулировал лицензии «Михайловского Промжилстройбанка» и «Гранд Инвест Банка»
Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету
В правительстве решили повысить МРОТ с 1 января 2019 года
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама