Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-21T14:06:00+03:00

Подразделение было развернуто в Евпатории

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В пятницу, 21 сентября, стало известно, что третий дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» встал на охрану российских воздушных границ в Крыму.

Как уточнил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев, боевые расчеты, прибывшие из состава соединения ПВО армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), заступили на дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории.

Напомним, в январе прошлого года комплексы С-400 начали защищать воздушные границы в России в крымской Феодосии.

А в январе этого года аналогичный комплекс приступил к охране воздушных рубежей в Севастополе. Причем крымские власти тогда заявили, что размещение дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 необходимо для защиты южных границ РФ и населения полуострова от возможных внешних угроз.