2018-09-21T14:37:56+03:00
В мире

Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны

Ранее Варшава предложила Вашингтону на постоянной основе разместить на своей территории бронетанковую дивизию США
Денис СУХОВ
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Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страныПольские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страныФото: EAST NEWS
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Польша готова разместить американскую военную базу на востоке или северо-востоке страны. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Еще слишком рано, чтобы говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши», - заявил Дворчик в интервью радиостанции RFM FM.

При этом он выразил мнение, что размещение в Польше постоянных американских военных баз было бы «большим событием», которое значительно повлияло бы на безопасность всего региона.

Ранее вопрос о создании постоянных военных баз США в Польше поднимался в ходе встречи президента республики Анджея Дуды и его американского коллеги Дональда Трампа. По итогам переговоров хозяин Белого дома отметил, что Варшава готова платить за размещение баз «миллиарды и миллиарды долларов».

В свою очередь Дуда выразил надежду, что решение о создании базы все же будет принято, и даже предложил для нее название - «Форт Трамп». Ранее Польша предложила разместить на своей территории на постоянной основе бронетанковую дивизию США и выразила готовность комппенсировать 1,5-2 млрд долларов расходов на это мероприятие.

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