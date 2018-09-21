2018-09-21T14:40:47+03:00
Политика

Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США

Штатам нечего противопоставить российской ствольной артиллерии
Ася РОМАНЧУК
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Эксперт рассказал, почему в США назвали российскую артиллерию "божественной". ФОТО: ru.wikipedia.orgЭксперт рассказал, почему в США назвали российскую артиллерию "божественной". ФОТО: ru.wikipedia.org
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Модернизация российского 240-миллиметрового миномета 2С4 «Тюльпан» и гаубиц 2С7 «Пион» заставили США признать, что им нечего противопоставить «ствольной артиллерии».

Военные эксперты Штатов понимают это, поэтому называют данный тип вооружения «божественным…НАТО бы познала на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей».

Российские специалисты соглашаются с оценкой заокеанских коллег: крупная артиллерия является универсальным средством на поле боя, Россия от него никогда не отказывалась.

- В реальности не существует средств противодействия этому вооружению. И в перспективе весьма сомнительно, что кто-то что-то противопоставит такой ствольной артиллерии, - рассуждает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Применение такого типа вооружения позволяет поражать огромное количество целей. А эффективность оружия очень высока, могут использоваться тяжелые фугасные снаряды с высоким проникающим эффектом.

- Вторую жизнь данное вооружение получилось потому, что появились технологические возможности, которые позволяют создавать высокоточные боеприпасы и усовершенствовать конструкции. Новая жизнь «Тюльпанов» и «Пионов» не зря напугала американцев, это не цветочки. США полагаются на свою авиацию, но допускают серьезную ошибку, недооценивая артиллерию, - цитирует ФАН слова Пономаренко.

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