2018-09-21T14:43:20+03:00
Политика

Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

Процесс выполнения договоренности РФ и Турции находится в активной стадии
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 21 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийским коллегой Игорем Црнадаком, заявил, что процесс выполнения договоренности РФ и Турции о создании демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб находится в активной стадии. Как заметил министр, ранее российские и турецкие военные уже согласовали конкретные границы этой зоны.

Также дипломат подчеркнул, что соглашение о буферной зоне является лишь промежуточным шагом. «Безусловно, это промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона. Но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации в Идлибе по позициям сирийских военных и по российской базе в Хмеймиме», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. В частности, по итогам той встречи стороны договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере Виктория
Ученые нашли способ похудеть без диет и спорта
Путин намерен «сверить часы» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Топилин: необходимо сокращать разницу в зарплатах мужчин и женщин
Счетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионах
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
Российские машины для подготовки лыжных трасс делают в Вологодской области
«Санкционная истерика в Вашингтоне»: Песков назвал новые санкции США попыткой вытеснить с рынка главного конкурента
Орешкин: Увеличение экономической активности женщин ускорит рост ВВП
Песков заявил, что никаких наметок по новой встрече Путина и Трампа пока нет
Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий
Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США
Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции