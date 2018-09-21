Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-21T14:43:20+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 21 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийским коллегой Игорем Црнадаком, заявил, что процесс выполнения договоренности РФ и Турции о создании демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб находится в активной стадии. Как заметил министр, ранее российские и турецкие военные уже согласовали конкретные границы этой зоны.

Также дипломат подчеркнул, что соглашение о буферной зоне является лишь промежуточным шагом. «Безусловно, это промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона. Но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации в Идлибе по позициям сирийских военных и по российской базе в Хмеймиме», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. В частности, по итогам той встречи стороны договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.