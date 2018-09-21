Песков заявил, что никаких наметок по новой встрече Путина и Трампа пока нет

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-21T15:12:23+03:00

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В пятницу, 21 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах новой встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, у Москвы и Вашингтона пока нет даже наметок по возможным переговорам.

«Пока никаких наметок нет», - приводит слова Пескова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа состоялась 16 июля этого года в столице Финляндии. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. Тогда лидеры двух стран обсудили вопросы российско-американских и международных отношений. При этом по итогам переговоров стороны отметили, что сделан большой шаг вперед.