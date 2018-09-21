2018-09-21T15:12:23+03:00
Политика

Песков заявил, что никаких наметок по новой встрече Путина и Трампа пока нет

Первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля этого года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля этого годаПервая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля этого годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах новой встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, у Москвы и Вашингтона пока нет даже наметок по возможным переговорам.

«Пока никаких наметок нет», - приводит слова Пескова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа состоялась 16 июля этого года в столице Финляндии. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. Тогда лидеры двух стран обсудили вопросы российско-американских и международных отношений. При этом по итогам переговоров стороны отметили, что сделан большой шаг вперед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере Виктория
Ученые нашли способ похудеть без диет и спорта
Путин намерен «сверить часы» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Топилин: необходимо сокращать разницу в зарплатах мужчин и женщин
Счетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионах
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
Российские машины для подготовки лыжных трасс делают в Вологодской области
«Санкционная истерика в Вашингтоне»: Песков назвал новые санкции США попыткой вытеснить с рынка главного конкурента
Орешкин: Увеличение экономической активности женщин ускорит рост ВВП
Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий
Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе
Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США
Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции