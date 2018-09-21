Орешкин: Увеличение экономической активности женщин ускорит рост ВВП

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-21T15:23:50+03:00

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Увеличение активности женщин в экономике страны привело бы к ее укреплению и увеличению темпов роста. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Втором Евразийском женском форуме.

По словам министра, показатель экономической активности для российских мужчин составляет 71%, в то время как для женщин он не превышает 56,6%. Такие результаты несколько лучше, чем, например, в Германии, где экономически активных женщин 55%. В то же время в Норвегии вовлечены в экономику до 61% женщин, добавил Орешкин.

«Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше - мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики. А если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее», - резюмировал глава Минэкономразвития.

При этом Орешкин подчеркнул, что увеличение занятости среди женщин не должно быть самоцелью экономической политики. Но правительство должно создать все условия для тех, кто захочет найти себя в трудовой деятельности.

В настоящее время МЭР разрабатывает механизмы, которые будут способствовать вовлечению женщин в экономику — в частности, этой проблеме посвятят целый блок в национальном проекте по развитию малого и среднего бизнеса.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил в кулуарах форума, что правительство сократит список запрещенных для женщин профессий и продолжит уменьшать разрыв в заработных платах мужчин и женщин.