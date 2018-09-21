Российские машины для подготовки лыжных трасс делают в Вологодской области

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-21T15:46:01+03:00

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Специальный трактор на гусеничном ходу для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс Snowmatic ST-200 спроектирован и собран на предприятии в Череповце. Кроме того, здесь налажено производство снегоочистительных отвалов и мини-фрез, которые используются для подготовки небольших лыжных трасс.

«Преимущества производства в Череповце — близость металлобазы, выгодная логистика и наличие кадров. Коллеги уже сотрудничают с Канадой, Финляндией, США и Румынией. Это показатель качества работы», — отметил начальник департамента экономического развития Вологодской области Евгений Меньшиков.

Отметим, что Череповец имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. Здесь объявлен комфортный налоговый режим для предприятий ряда отраслей, в частности, машиностроительной, до 2027 года. Нулевые ставки установлены на налог на прибыль, имущество, землю, серьезные послабления касаются отчислений во внебюджетные фонды.