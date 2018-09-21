2018-09-21T15:51:14+03:00
Политика

Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США

Как заверил представитель Кремля, будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют нашим национальным интересам
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия ответит на новые антироссийские санкции США. По его словам, Москва будет придерживаться принципа взаимности.

«Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнения», - сказал представитель Кремля, подчеркнув при этом, что будут предприниматься только те меры, которые наилучшим образом соответствуют нашим национальным интересам.

Также Песков заметил, что в данном случае речь идет вообще не о санкциях, а об «односторонних ограничениях - рестрикциях, которые с точки зрения международного права законности не имеют», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы нашего государства считает очередные санкции со стороны США «попыткой нерыночными методами вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей».

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