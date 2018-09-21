2018-09-21T15:54:00+03:00
Экономика

Счетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионах

По мнению главы ведомства Алексея Кудрина, ужесточение контрольных мер позволит сократить число долгостроев и снизить коррупционную составляющую в этой сфере
Денис СУХОВ
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Счетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионахСчетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионах
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Счетная палата предложила правительству не выделять регионам бюджетные средства на строительство новых объектов до тех пор, пока не будут завершены и сданы уже строящиеся.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в интервью газете «Известия».

По его словам, всего в России насчитывается 12,1 тысяча незавершенных объектов, в том числе те, строительство которых приостановлено или идет с опозданием, а также проекты с полным отсутствием данных о них. Стоимость их бюджетного финансирования составляет до 2,5 трлн рублей.

Для ужесточения контроля за подобными ситуациями Счетная палата и Минэкономразвития создадут единую информационную базу действующих строек, в которой можно будет отследить статус каждого объекта и в зависимости от него выделять бюджетные средства на новое строительство.

В первую очередь предложение планируется реализовать в регионах, но после анализа и инвентаризации всего объема незавершенного строительства данные меры могут распространить и на федеральные проекты.

Кудрин уверен, что такое усиление контроля позволят сократить число долгостроев и снизить коррупционную составляющую в этой сфере. Однако окончательное решение проблемы требует повышения конкурентоспособности частных компаний в системе госзакупок.

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