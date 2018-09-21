2018-09-21T16:04:57+03:00
Экономика

Топилин: необходимо сокращать разницу в зарплатах мужчин и женщин

По словам главы Минтруда, этот разрыв за последний 16 лет уже сократился на 8 процентных пунктов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минтруда Максим ТопилинГлава Минтруда Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр труда и социального развития России Максим Топилин заявил, что разницу в заработных платах мужчин и женщин необходимо сокращать в будущем. За последний 16 лет этот разрыв сократился почти на 8 процентных пунктов.

"Показатель гендерного разрыва в заработной плате сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году. Эту разницу необходимо продолжать сокращать", - сказал Топилин в кулуарах второго Евразийского женского форума, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Топилин также заявил, что перечень запрещенных для женщин профессий будет скорректирован в ближайшее время. По его словам, женщинам разрешат трудиться в хлебопекарных цехах, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Кроме того, женщины смогут водить большегрузные машину и специальную технику.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее обратила внимание на разницу в зарплатах мужчин и женщин. Она заявила, что российские женщины в среднем зарабатывают 74% от средней мужской зарплаты. При этом в 2005 году этот показатель был равен 60%.

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