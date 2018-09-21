Путин намерен «сверить часы» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-21T16:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин намерен «сверить часы» с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе переговоров глав государств в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей.

«Договорились, что встретимся в более широком составе, тем более что в правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать», - заявил Путин в начале беседы.

Глава российского государства также добавил, что совсем недавно между Москвой и Минком возникло немало споров в области сельского хозяйства. Кроме того, сторонам необходимо «расставить точки над i» по ряду энергетических вопросов.

Ранее президент РФ тепло привествовал белорусскую делегацию во главе с Лукашенко в своей резиденции в Сочи. С российской стороны в переговорах принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Минском Михаил Бабич.

В составе белорусской делегации - глава правительства Сергей Румас, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ожидается, что одной их тем консультаций также станет вопрос выделения Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму $400 млн.