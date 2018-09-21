2018-09-21T16:18:11+03:00
Наука

Ученые нашли способ похудеть без диет и спорта

Сбросить лишние килограммы поможет умственная нагрузка
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли легкий способ похудетьУченые нашли легкий способ похудетьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Американский психолог рассказал о необычном способе быстро похудеть. Примечательно, что согласно его теории, для потери лишних килограммов не придется заниматься спортом и ограничивать себя в еде. Доцент психологии в Университете Олбани Эван Макни отмечает, что похудеть можно благодаря умственным нагрузкам.

По словам ученого, мозг человека потребляет около 20% всей энергии организма. Основываясь на этом знании, Макни уверяет, что для похудения человеку достаточно больше размышлять, и лишние килограммы сами начнут рассасываться. Так, чтобы сжечь 300 калорий, необходимо всего лишь подумать над решением какой-либо проблемы или задачи, подчеркивает психолог.

Примечательно, что физик или хирург а сутки могут, в среднем, сжечь на сто калорий больше чем человек, который размышляет над ответами в викторине или телепередаче, пишет сайт argumenti.ru.

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