Лидер группы U.D.O. Удо Диркшнайдер задумался о российском гражданстве

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-21T16:42:28+03:00

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Немецкий исполнитель, вокалист группы U.D.O. Удо Диркшнайдер допускает, что может попросить российское гражданство. Такое заявление он сделал в Санкт-Петербурге во время пресс-конференции, посвященной гастрольному туру группы.

Выступление приурочено к выпуску нового альбома "Steelfactory", а Диркшнайдер планирует дать в России более 15 концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Вопрос о возможном гражданстве возник не на пустом месте. Два года назад исполнитель купил квартиру в Санкт-Петербурге. Жилье в России- это не единственное, что связывает его с нашей страной. В Северной столице у Диркшнайдера есть девушка, а еще «климат в Санкт-Петербурге тоже очень теплый»

«Я этого не исключаю», — цитирует РИА Новости ответ Диркшнайдера на тему гражданства.

Последние десять лет исполнитель живет на Ибице, но много времени проводит в Санкт-Петербурге, сообщает «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, как культовая немецкая группа U.D.O. снимала клип в Санкт-Петербурге. Место для съемок выбрали со вкусом. Строгие интерьеры в стиле классицизма, исколотые колоннами и переплетенные широкими лестницами, устояли в империю и пережили строительство коммунизма, но не справились с обычным огнем. В 2002 году в церкви произошел пожар.