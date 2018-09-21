2018-09-21T16:55:41+03:00
Политика

Песков заявил, что Путин не сердился на Асада из-за Ил-20

По словам представителя Кремля, президент РФ в курсе объяснений, которые ВВС Израиля дали произошедшему
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента Росии Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин не сердился на сирийского коллегу Башара Асада и не игнорировал его звонки после крушения российского самолета Ил-20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом, он опроверг заявления израильских СМИ.

Напомним, 17 сентября Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими ПВО. Асад отправил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 15 военнослужащих. Сирийский президент обвинил в произошедшем Израиль.

Песков отметил, что Путин в курсе объяснений, которые израильские ВВС Израиля дали происшествию с Ил-20. При этом он отметил, что у Минобороны стоит спрашивать о том, удовлетворена ли российская сторона этими объяснениями.

"Речь идет о специфических данных, поэтому нужно спрашивать у наших коллег в оборонном ведомстве", - добавил представитель Кремля.

Также он не стал комментировать вопрос о будущих отношениях России и Израиля.

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