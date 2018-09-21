Противолодочный корабль «Североморск» обеспечит безопасность в Индийском океане

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-21T17:19:00+03:00

Судно уже отправилось к месту назначения

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Большой противолодочный "Североморск" будет обеспечивать безопасность судоходства в водах Индийского океана.

Судно с экипажем уже отправлено к месту прохождения службы, где пробудет более двух месяца.

- Сейчас корабль проходит Суэцкий канал, а после, в северной части Карского моря, сделает остановку, чтобы пополнить собственные запасы,- рассказал «Российской газете» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга

Кроме оперативных задач – обеспечения безопасности гражданского судоходства – экипажу предстоит выполнить ряд деловых визитов, для этого будут сделаны остановки в портах Африки и Азии.

На время командировки корабль будет дислоцироваться в районе Аденского залива и Африканского Рога.

Там проведут несколько учений, направленных на отработку борьбы с террористами и проведения спасательных операций.

Специально для дальнего похода корабль «Североморск» был высвобожден из постоянного состава оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.