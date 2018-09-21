2018-09-21T17:30:45+03:00
Политика

Россия до конца года обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу"

Об этом заявил журналистам министр юстиции РФ Александр Коновалов
Екатерина БОЛГОВА
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РФ обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу" до конца года. Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина"РФ обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу" до конца года. Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина"
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До конца 2018 года Россия обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу" Украины потери активов из-за воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщил журналистам министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Как вы знаете, мы не принимали участия в этом процессе. Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли. Я думаю, что оно, конечно, будут обжаловано", — сказал Коновалов.

Он отметил, что обжалование будет произведено до конца текущего года, передает РИА Новости.

Напомним, в мае гаагский трибунал обязал Россию компенсировать Украине потерю активов в Крыму. Рассмотрение дела в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Инициировали это дело "Нафтогаз" и его дочерние компании. Организации требовали восемь миллиардов долларов в качестве компенсации.

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