2018-09-21T17:45:34+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Донецке

Взрыв произошел в торговом павильоне в донецком районе Текстильщики [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Донецке на остановке прогремел взрывВ Донецке на остановке прогремел взрывФото: Алексей БУЛАТОВ
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Появилось видео с места взрыва в торговом павильоне в Донецке.

Как сообщала «Комсомольская правда», ранее в пятницу, 21 сентября, прогремел взрыв в торговом павильоне на остановке в донецком районе Текстильщики.

По данным районной администрации, в результате происшествия пострадала женщина. По предварительной информации, взорвалась граната. Как рассказали свидетели происшествия, взрыв произошел в магазине на остановке общественного транспорта возле Шахты №19. На месте инцидента работают представители полиции и МЧС.

Взрыв в хлебном магазине в Донецке.

Подозреваемый в причастности к взрыву задержан.

"Был взрыв неизвестным, который сейчас задержан и находится в райотделе. Есть пострадавшая женщина, она госпитализирована", — сообщили в администрации района.

В министерстве внутренних дел республики пока не дают комментариев, передает РИА Новости.

По другой информации, пострадавших двое - мужчина и женщина, подробности выясняются.

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