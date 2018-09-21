Появилось видео с места взрыва в Донецке
Появилось видео с места взрыва в торговом павильоне в Донецке.
Как сообщала «Комсомольская правда», ранее в пятницу, 21 сентября, прогремел взрыв в торговом павильоне на остановке в донецком районе Текстильщики.
По данным районной администрации, в результате происшествия пострадала женщина. По предварительной информации, взорвалась граната. Как рассказали свидетели происшествия, взрыв произошел в магазине на остановке общественного транспорта возле Шахты №19. На месте инцидента работают представители полиции и МЧС.
Взрыв в хлебном магазине в Донецке.
Подозреваемый в причастности к взрыву задержан.
"Был взрыв неизвестным, который сейчас задержан и находится в райотделе. Есть пострадавшая женщина, она госпитализирована", — сообщили в администрации района.
В министерстве внутренних дел республики пока не дают комментариев, передает РИА Новости.
По другой информации, пострадавших двое - мужчина и женщина, подробности выясняются.