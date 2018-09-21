Украинские десантники захватили штаб американской бригады на учениях в Германии
Рота украинских десантников 95-й бригады из Житомира «захватила» штаб американских коллег и группу итальянских спецназовцев в ходе учений Saber Junction-2018 в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Генташтаба ВСУ.
По словам украинского командира Ивана Федоренко, его рота «девять часов блуждала по лесам», после чего смогла скрытно выйти к штабу 173-й десантной бригады ВС США.
«Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинцев — два человека», - похвастались в ГШ ВСУ.
Отмечается, что американские коллеги пытаются «отомстить» за своих, но «пока им не везет».
Saber Junction — учения бригадной боевой группы, которые проводит командование Вооруженных сил США в Европе. Цель маневров - оценить готовность военнослужащих к проведению общевойсковых операций. В учениях участвуют более пяти тысяч американских военных, солдаты и офицеры из 19 стран НАТО и государств-партнеров.