2018-09-21T18:01:36+03:00
Спорт

Песков назвал позитивным восстановление в правах РУСАДА

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о непримиримой позиции Владимира Путина по отношению к использованию допинга
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивной новостью восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом он отметил, что ожидается долгий путь выстраивания работы в этом направления.

Представитель Кремля напомнил о непримиримой позиции главы государства Владимира Путина по отношению к применению допинга в спорте, а также о поручении по разработке программ в этой сфере.

"В этой связи, безусловно, решение WADA расценивается нами позитивно, мы понимаем, что все равно предстоит пройти еще достаточно долгий путь на пути окончательной нормализации рабочего процесса и выстраивания всех его нюансов", - сказал Песков журналистам.

Напомним, накануне исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах РУСАДА. До этого комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала восстановление в правах РУСАДА.

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