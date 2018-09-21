Киевский суд разрешил ГПУ начать расследование в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма
Шевченковский районный суд Киева ращрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное досудебное расследование в отношении трех депутатов Госдумы, которым инкриминируют финансирование «терроризма».
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГПУ. Имена всех подозреваемых депутатов не приводятся, но отмечается что в их числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной думы», - говорится в релизе.
Российских парламентариев подозревают в совершении преступления по статье УК Украины о финансировании терроризма, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 10 до 12 лет. В частности, речь идет о «материальном обеспечении» ополчения Луганской и Донецкой народных республик, которые Киев считает «террористическими вооруженными формированиями».
В то же время напомним, что в ходе голосования по закону «О реинтеграции Донбасса» Верховная Рада отклонила поправки о признании народных республик «террористическими формированиями». А длящаяся с 2014 года силовая операция Киева в регионе была переименована с «антитеррористической» в «Операцию объединенных сил».
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