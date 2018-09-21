Украинские власти намерены лишить русский язык особого статуса в Донецкой области

СЕГОДНЯ 20:21 2018-09-21T20:21:29+03:00

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Прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой области намерена добиться отмены особого статуса русского языка в регионе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Донецкий областной совет признал русский язык как региональный наряду с государственным украинским в августе 2012 года, в соответствии с законом «Об основах языковой политике». Последний предусматривал возможность официального использования русского языка в 13 из 27 регионов Украины.

Однако после госпереворота 2014 года Верховная Рада признала закон утратившим силу. Опасаясь усиления вызванных этим шагом волнений на юге и юго-востоке страны, исполнявший тогда обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.

Наконец, в конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон об основах языковой политики не соответствующим основному закону страны.

«При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого решения (о статусе русского языка). На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения», - говорится в релизе украинскикой прокуратуры.