2018-09-21T20:48:59+03:00
В мире

Главком ВВС Израиля проинформировал Нетаньяху о переговорах в Москве по поводу сбитого Ил-20

По итогам совещания с руководством сил безопасности, премьер-министр еврейского государства распорядился поддерживать постоянный контакт с российской стороной
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Израиля Беньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Беньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин проинформировал премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху об итогах переговоров в Москве по поводу сбитого в Сирии российского самолета Ил-20.

«Премьер-министр Нетаньяху провел сегодня консультации с руководством (израильских) сил безопасности, в ходе которого командующий ВВС Норкин подробно проинформировал его об итогах переговоров в Москве», - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Также отмечается, что премьер-министр еврейского государства «распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной».

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

После этого по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и Беньямином Нетаньяху в Москву отправился главком ВВС Израиля Амикам Норкин, который представил российскому командованию имеющиеся данные о крушении Ил-20 и изложил израильскую версию событий.

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