Посольство РФ в Лондоне опровергло информацию о попытках помочь Ассанжу покинуть Великобританию

СЕГОДНЯ 21:59 2018-09-21T21:59:04+03:00

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Российское посольство в Лондоне опровергло публикацию газеты The Guardian, в которой утверждалось, что сотрудники дипмиссии подготовили операцию по вывозу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с территории Великобритании.

Дипломаты подчеркнули, что материал издания полностью не соответствует действительсти, и российская дипмиссия никогда не обсуждала ни с экадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос вывоза Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.

Не оценили в посольстве РФ и «сенсационный тон» публикации.

«Что касается утверждения о том, что «Кремль» был готов поддержать некий тайный план, «разрешив Джулиану Ассанжу приехать в Россию», то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законных основаниях и с добрыми намерениями», - заключили в дипмиссии.

Кроме того российские дипломаты удивились тому факту, что, вопреки сложившейся в Британии журналистской практике, The Guardian не запросила у них комментарий перед выходом статьи. В посольстве рассчитывают, что издание исправит это упущение.

«Сегодняшняя статья Guardian – отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя», - заключили в посольстве, намекая на недавнее заявление министра культуры Великобритании Джереми Райта о необходимости борьбы с дезинформацией в СМИ.

Ранее The Guardian опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на собственные источники, что российские дипломаты якобы вступали в «секретные переговоры» с окружением Ассанжа и предлагали помощь в побеге из посольства Эквадора в Лондоне.

По данным издания, Ассанжа планировали вывезти из Лондона на дипломатическом автомобиле в канун Рождества 2017 года, после чего основатель Wikileaks должен был вылететь в Россию или морем отправиться в Эквадор. Однако в итоге от операции отказались, признав ее слишком рискованной.

Напомним, с 2012 Ассанж вынужден скрываться от британских властей в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором первоначально нашел убежище от экстрадиции в Швецию, где его заподозрили в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве». Основатель Wikileaks опасался, что в конечном итоге Стокгольм выдаст его США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных материалов Госдепартамента.

Впоследствии шведское расследование против Ассанжа прекратили, но британские ордер на его арест все еще действителен.