Сбербанк повысил ставку до 2% для всей линейки долларовых вкладов

СЕГОДНЯ 22:17 2018-09-21T22:21:23+03:00

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Сбербанк принял решение о повышении ставки для всей линейки долларовых вкладов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что теперь клиенты Сбербанка в режиме онлайн могут открыть долларовый вклад по максимальной ставке 2% годовых. При этом в отделении банка вклад можно открыть под максимальную ставку в 1,7%.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ и исследовательскую компанию Frank RG сообщило, что объем валюты на счетах частных вкладчиков Сбербанка сократился в августе на $1,2 млрд, а сначала года средства на валютных счетах в кредитной организации уменьшились на 10%.

В агентстве предположили, что отток валютных средств связан с опасениями населения относительно возможного введения новых санкций США против российских банков с госучастием.

В свою очередь в Сбербанке заявили, что отток или приток валютных средств в размере около $1 млрд не считается чем-то экстраординарным и является результатом «управляемой эволюции баланса банка».