2018-09-21T22:49:20+03:00
Экономика

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году из-за эскалации торговой войны между США и Китаем

Рейтинговое агентство понизило свои ожидания на 0,1%, до 3,1%
Денис СУХОВ
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Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году из-за эскалации торговой войны между США и КитаемFitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году из-за эскалации торговой войны между США и КитаемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международной рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики по итогам 2019 года на 0,1% из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Об этом говорится в обзоре организации.

«Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%», - отметили в агентстве.

В то же время Fitch отмечает, что несмотря на все новые торговые барьеры, мировая экономика в этом году растет на 3,3%, опережая на 0,1% показатели прошлого года.

Прогноз по росту ВВП США на текущий год увеличен на 0,1%, до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны снижен на 0,3% - до 2%. В агентстве уверены, что в то время как в ближнесрочной перспективе возможен рост американской экономики, экономика Еврозоны уже достигла своего пика.

Напомним, летом этого года США ввели 25% пошлины на импортные китайские товары, общая сумма сбора составила $50 млрд в год. Кроме того, 24 сентября их дополнили новые 10% пошлины — эти тарифы принесут в американский бюджет еще $200 млрд в год.

Пекин отвечает на действия США симметричными мерами, однако в случае продолжения торгового противостояния в Белом доме пригрозили ввести тарифы дополнительно на $263 млрд. В таком случае пошлинами будет обложен весь объем китайского импорта в США, который составляет около $500 млрд в год.

В Вашингтоне свои введение пошлин объясняют «несправедливыми торговыми практиками» Пекина, а также кражей американской интеллектуальной собственности китайскими компаниями. Кроме того, дополнительные сборы вполне пребывают в русле политики администрации США по сокращению дефицита баланса в торговле с КНР.

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