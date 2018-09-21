2018-09-22T00:54:45+03:00
Политика

В Сети появилось видео постановочной химатаки в Идлибе

На кадрах «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут на носилках к машине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Съемки постановочной "химатаки" в сирийском ИдлибеСъемки постановочной "химатаки" в сирийском ИдлибеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Интернете уже появилось постановочное видео с очередной фальшивой «химической атакой» в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает государственное информагентство Сирии SANA, в распоряжение которого попал ролик.

Отмечается, что на кадрах инсценировки показаны несколько человек, лежащих на земле, – это якобы пострадавшие от отравляющих веществ, среди них есть женщины и дети. Члены организации «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут их на носилках к машине.

Агентство подчеркивает, что главная цель этого спектакля – обвинить сирийскую армию в применении химоружия против собственного народа. Издание опубликовало пятиминутное видео на своих страницах в соцсетях и на YouTube, однако буквально через несколько минут ролик был удален.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре стало известно, что в Идлибе уже начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями республики. В частности, об этом местные жители рассказали. российским военным

Между тем, дипломаты и военнослужащие России неоднократно предупреждали, что террористы собираются в ближайшее время осуществить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США, Франции и Великобритании появился повод для нанесения ракетных ударов по государственным объектам САР.

Стоит отметить, что сирийское правительство уже не раз обвиняло «Белые каски» в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».

МЕЖДУ ТЕМ

«Было холодно и страшно»: герои видеосъемки о последствиях «химатаки» в Сирии рассказали «Комсомольской правде», что на самом деле происходило в больнице города Дума

Военкор «КП» Александр Коц поговорил с местными жителями, которые были непосредственными участниками инсценировки «Белых касок» (подробности).

КСТАТИ

За спектакль с химатакой в Сирии детям заплатили финиками

Александр КОЦ

Военкор «КП» проехал по сирийскому городу Думе, посмотрев на нее глазами западных журналистов. И нашел доказательство инсценировки химической атаки — здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Буду петь»: Замглавы Минтранса решил покинуть ведомство ради сцены
Суд в Москве на месяц арестовал главу группы компаний «Компьюлинк»
Reuters: ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на дополнительные 500 тысяч баррелей в сутки
Fitch понизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году из-за эскалации торговой войны между США и Китаем
Сбербанк повысил ставку до 2% для всей линейки долларовых вкладов
Посольство РФ в Лондоне опровергло информацию о попытках помочь Ассанжу покинуть Великобританию
Главному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей праведных воинов
Президент Республики Сербской наградил Лаврова орденом
Главком ВВС Израиля проинформировал Нетаньяху о переговорах в Москве по поводу сбитого Ил-20
Украинские власти намерены лишить русский язык особого статуса в Донецкой области
Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии
Киевский суд разрешил ГПУ начать расследование в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма
Климкин намекнул на секретный план Киева по Азовскому морю
Мэй: Переговоры по Brexit зашли в тупик из-за позиции Брюсселя
«Управляемая эволюция баланса»: Сбербанк прокомментировал отток валютных вкладов на $1,2 млрд
Путин подарил президенту Финляндии документы о Маннергейме
Песков назвал позитивным восстановление в правах РУСАДА
Украинские десантники захватили штаб американской бригады на учениях в Германии
Появилось видео с места взрыва в Донецке
Россия до конца года обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу"