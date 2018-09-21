21 Сент. 23:56 2018-09-22T00:54:45+03:00

На кадрах «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут на носилках к машине

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В Интернете уже появилось постановочное видео с очередной фальшивой «химической атакой» в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает государственное информагентство Сирии SANA, в распоряжение которого попал ролик.

Отмечается, что на кадрах инсценировки показаны несколько человек, лежащих на земле, – это якобы пострадавшие от отравляющих веществ, среди них есть женщины и дети. Члены организации «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут их на носилках к машине.

Агентство подчеркивает, что главная цель этого спектакля – обвинить сирийскую армию в применении химоружия против собственного народа. Издание опубликовало пятиминутное видео на своих страницах в соцсетях и на YouTube, однако буквально через несколько минут ролик был удален.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре стало известно, что в Идлибе уже начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями республики. В частности, об этом местные жители рассказали. российским военным

Между тем, дипломаты и военнослужащие России неоднократно предупреждали, что террористы собираются в ближайшее время осуществить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США, Франции и Великобритании появился повод для нанесения ракетных ударов по государственным объектам САР.

Стоит отметить, что сирийское правительство уже не раз обвиняло «Белые каски» в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».

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