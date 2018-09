«Буду петь»: Замглавы Минтранса решил покинуть ведомство ради сцены

Заместитель министра транспорта России Алан Лушников, который в Минтрансе курирует железные дороги, решил оставить свой пост ради музыки. Об этом он сам сообщил журналистам и рассказал, чем собирается заниматься после ухода из ведомства: «Буду петь».

«Да, я ухожу. Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта», - заявил он корреспондентам в пятницу.

При этом чиновник отметил, что назвать дату своего увольнения пока не может, потому что решение о его отставке будет принимать председатель правительства, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Алан Лушников был назначен замглавы Минтранса по вопросам железнодорожной отрасли в феврале прошлого года, а до этого занимал должность помощника Аркадия Дворковича, который тогда был вице-премьером России.

Однако, как выяснилось, чиновник с юности увлекался музыкой, пел в нескольких коллективах Санкт-Петербурга, а сейчас – вокалист группы CtrlBAND.

CTRL Band - I just want to make love to you....