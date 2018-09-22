Певицу Рианну назначили послом Барбадоса

СЕГОДНЯ 01:21 2018-09-22T01:29:21+03:00

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На родине высоко оценили заслуги и патриотизм певицы Рианны: ее назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса, о чем сообщила пресс-служба правительства этого островного государства Барбадос в Карибском море. Звезда будет отвечать за вопросы образования, туризма и инвестиций.

Как отмечается в сообщении, Рианна (настоящее имя одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире Робин Рианна Фенти) очень любит свой родной остров, и «это отражается в ее благотворительной деятельности, особенно в сфере здоровья и образования».

По словам премьер-министра Барбадоса Миа Амор Моттли, исполнительница внесла значительный вклад в популяризацию своей страны за рубежом и показала дальновидность в делах, поэтому ее способности решили использовать на благо государства.

«Она демонстрирует свой патриотизм с высокой самоотдачей, бережно хранит и ценит свой дом», - добавила Миа Амор Моттли.

Сама же 30-летняя Рианна сказала, что это назначение для нее высокая честь, и она с радостью примется за работу.