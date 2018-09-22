2018-09-22T02:41:11+03:00
Общество

В Москве умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина

Известная российская поэтесса и переводчица Зинаида Миркина, вдова философа Григория Померанца, скончалась на 93-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зинаида Александровна Миркина известна переводами арабской, немецкой и индийской поэзииЗинаида Александровна Миркина известна переводами арабской, немецкой и индийской поэзииФото: YouTube
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В пятницу, 21 сентября, в Москве умерла известный российский поэт, переводчик и исследователь, эссеист Зинаида Миркина. Вдова писателя и философа Григория Померанца, ушедшего из жизни в феврале 2013 года, скончалась в возрасте 92 лет.

О ее смерти сообщил, в частности, на своей странице в Facebook поэт и православный священник Сергей Круглов.

СПРАВКА «КП»

Зинаида Александровна Миркина родилась в Москве 10 января 1926 года. Ее отец был инженером, мать – экономистом, сама же она в 1942 году поступила на филологический факультет МГУ.

Стихи Зинаида Миркина писала с детства, а в середине 50-х годов прошлого века занялась переводами арабской, немецкой и индийской поэзии. Самые известные среди них — переводы суфийской лирики, стихов Рабиндраната Тагора и Райнера Марии Рильке (в частности, «Сонеты к Орфею»).

С начала 90-х были изданы несколько сборников ее стихов и эссе, а также совместная работа с мужем Григорием Померанцем «Великие религии мира».

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