2018-09-22T03:23:45+03:00
Спорт

Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом в «Монако»

Российский полузащитник французской команды впервые после травмы вышел на поле в матче против «Нима»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Александр Головин в дебютном матче за «Монако» против «Нима»Александр Головин в дебютном матче за «Монако» против «Нима»Фото: REUTERS
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Товарищи футболиста Александра Головина по сборной России поздравили российского полузащитника с дебютом в составе «Монако». В пятницу, 21 сентября, он впервые вышел на поле за «красно-белых» на 72-й минуте матча шестого тура чемпионата Франции против «Нима».

«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако». Саша Головин, рады видеть тебя снова в игре», - говорится в сообщении российской команды на ее странице в Instagram.

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Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе Монако Саша @alex_golovin17, рады видеть тебя снова в игре! #Головин #ВместеМыКоманда Photo: @asmonaco
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Встреча на стадионе «Луи II», в которой впервые после травмы сыграл Головин, завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе «Монако» мяч в ворота соперника забил Радамель Фалькао, а у «Нима» отличился голом Антони Бриансон. В следующем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Анже», а «Ним» примет «Генгам», передает «Советский спорт».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22-летний Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в конце июля, но вскоре перехода получил травму на тренировке.

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