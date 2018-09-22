Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом в «Монако»

СЕГОДНЯ 02:58 2018-09-22T03:23:45+03:00

Александр Головин в дебютном матче за «Монако» против «Нима» Фото: REUTERS

Российский полузащитник французской команды впервые после травмы вышел на поле в матче против «Нима»

Изменить размер текста: A A

Товарищи футболиста Александра Головина по сборной России поздравили российского полузащитника с дебютом в составе «Монако». В пятницу, 21 сентября, он впервые вышел на поле за «красно-белых» на 72-й минуте матча шестого тура чемпионата Франции против «Нима».

«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако». Саша Головин, рады видеть тебя снова в игре», - говорится в сообщении российской команды на ее странице в Instagram.

teamrussia Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе Монако Саша @alex_golovin17, рады видеть тебя снова в игре! #Головин #ВместеМыКоманда Photo: @asmonaco

Встреча на стадионе «Луи II», в которой впервые после травмы сыграл Головин, завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе «Монако» мяч в ворота соперника забил Радамель Фалькао, а у «Нима» отличился голом Антони Бриансон. В следующем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Анже», а «Ним» примет «Генгам», передает «Советский спорт».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22-летний Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в конце июля, но вскоре перехода получил травму на тренировке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый тренер Александра Головина: В детстве мальчишка решил, что будет играть за сборную

Маленький, худенький Саша Головин ничем не отличался от других, внешне казался даже послабее многих. Но стоило мальчишке выйти на поле, как проявлялись ценные для футболиста качества: хорошая координация, скоростные качества, упорство, умение видеть поле и бить с обеих ног (подробности).