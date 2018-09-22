Раненый кандидат в президенты Бразилии не будет участвовать в теледебатах перед первым туром

СЕГОДНЯ 03:40 2018-09-22T03:59:19+03:00

Между тем, как показывают соцопросы, Жаир Болсонару лидирует по популярности среди избирателей

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Кандидат в президенты Бразилии от право-центристской Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, который в начале сентября был ранен ножом на одной из встреч с избирателями, не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов.

Об этом претендент на главный государственный пост сказал в интервью газете Folha de Sao Paulo, отметив, что «строго выполняет указания медиков».

«У меня нет возможности участвовать в дебатах перед первым туром. Но я буду участвовать (в президентской кампании) через интернет», - пообещал политик.

Между тем, по данным последних соцопросов, Жаир Болсонару лидирует по популярности среди избирателей: за него готовы отдать свои голоса около 28% совершеннолетних бразильцев. На втором месте – представитель Партии трудящихся Фернанду Аддад, которого поддерживают 19% граждан, а замыкает тройку лидеров предвыборной гонки кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес с 11%.

Первый тур президентских выборов в Бразилии пройдет 7 октября, а если ни один из претендентов не наберет абсолютное большинство голосов, то 28 октября состоится второй тур.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Жаир Болсонару получил ранение в живот и потерял много крови, нападавшего почти сразу задержала полиция.