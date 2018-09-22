В зоне поисков аргентинской подлодки «Сан-Хуан» зафиксировали «важный сигнал»

СЕГОДНЯ 04:14 2018-09-22T04:24:08+03:00

На глубине 280 метров обнаружили некий объект, по размеру сопоставимый с пропавшей субмариной

Изменить размер текста: A A

В зоне поисков пропавшей почти год назад аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» зафиксировали «важный сигнал», который мог исходить из глубины океана от объекта, по размеру сопоставимом с загадочно исчезнувшей субмариной.

Об этом в пятницу, 21 сентября, в эфире телеканала Todo Noticias сообщил министр обороны Аргентины Оскар Агуад. Он уточнил, что сигнал был зафиксирован на глубине 280 метров, и на поиски объекта в воду спустили управляемые на расстоянии специальные аппараты.

«Удивительно, что его не обнаружили раньше», - добавил глава Минобороны.

Напомним, дизель-электрическая подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находилось 44 человека, исчезла 15 ноября во время перехода с военно-морской базы «Ушуайя» в место постоянной дислокации в «Мар-дель-Плата». Экипаж сообщил о выходе из строя аккумуляторных батарей.

Позже появилась версия о взрыве, а гибель команды субмарины власти Аргентины признали лишь спустя 20 дней бесплодных поисков, 5 декабря.