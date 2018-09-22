Марию Бутину в американской тюрьме перевели на общий режим

СЕГОДНЯ 04:39 2018-09-22T04:51:41+03:00

О том, что заключенной теперь можно гулять и разговаривать с людьми, сообщило российское посольство в Вашингтоне

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Задержанную в США по подозрению в шпионаже россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в американской тюрьме.

Теперь ей разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия и общение с другими людьми, сообщило на своей странице в Facebook посольство России в Вашингтоне, назвав это «хоть и с небольшой, но все же победой».

«Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», - говорится в сообщении дипмиссии.

Российские дипломаты отмечают, что «таким образом, закончился 35-дневный период так называемой «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матёрым уголовникам».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина приехала в США на учебу, весной этого года она получила диплом Американского университета в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Ее арестовали в середине июля, обвинив в шпионаже, преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без разрешения. Суд дважды отказался отпустить ее под домашний арест из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против девушки выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 20 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».

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